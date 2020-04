PGE ma umowę z PSE na przyłączenie nowych bloków w Elektrowni Dolna Odra

Projekt budowy bloków realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric, jako lider konsorcjum i Polimex-Mostostal, które wygrało przetarg na zaprojektowanie, dostawę budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wyprodukowana w nowych jednostkach energia elektryczna zaspokoi potrzeby energetyczne ok. 1 mln gospodarstw domowych oraz pozwoli na zwiększenie stabilizacji sieci lokalnej. Wartość kontraktu, razem z 12-letnią umową serwisową, to ok. 4,7 mld zł netto. Wyposażenie technologiczne dla tego projektu wyprodukowane zostanie w polskich fabrykach GE w Elblągu i Wrocławiu, przypomniano w materiale.