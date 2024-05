PGE odsłania karty i publikuje wyniki. Spadek zysku netto mocno w dół

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przedstawiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku.

Skonsolidowany zysk netto jednostki dominującej wyniósł 893 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej osiągnął poziom 1,724 mld zł. Oznacza to spadek o 48 proc. rok do roku. Warto jednak zaznaczyć, że rezultat ten nie stanowił zaskoczenia, gdyż PGE szacowała wcześniej, że zysk netto j.d. w I kwartale wyniesie właśnie 893 mln zł.

Raportowana EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wyniosła 2,536 mld zł, co oznacza spadek o 26 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei EBITDA powtarzalna, czyli oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych, osiągnęła poziom 2,532 mld zł, notując spadek o 24 proc. rok do roku. Przychody grupy PGE w I kwartale 2024 roku wyniosły 16,841 mld zł, co stanowi spadek o 38 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

PGE odsłania karty. Oto wyniki

Analizując wyniki poszczególnych segmentów działalności grupy PGE, można zauważyć, że EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła 0,38 mld zł, nieznacznie spadając z poziomu 0,44 mld zł odnotowanego w I kwartale 2023 roku. Segment Energetyka Gazowa przyniósł stratę na poziomie EBITDA w wysokości 0,02 mld zł. Natomiast segment Energetyka Konwencjonalna zanotował stratę w wysokości 0,5 mld zł, podczas gdy rok wcześniej osiągnął zysk w kwocie 0,9 mld zł. Spadek ten wynikał głównie z obniżenia marży na wytwarzaniu energii elektrycznej, będącej efektem niższych cen energii.

Segment Ciepłownictwo wypracował powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 0,51 mld zł, co oznacza spadek z 0,92 mld zł osiągniętych w I kwartale 2023 roku. Dystrybucja odnotowała powtarzalny zysk EBITDA w wysokości 0,99 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wyniósł on 1,27 mld zł. Na wynik wpłynęły przede wszystkim wyższe koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej, wynikające ze zmiany cen energii.

EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa osiągnęła poziom 0,28 mld zł (segment ten nie był ujęty w wynikach grupy w I kwartale 2023 roku). Segment Obrót zanotował EBITDA w wysokości 0,9 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku poniósł stratę w kwocie 0,34 mld zł. Poprawa wynikała z rozliczeń różnicy bilansowej oraz ujęcia strat na taryfach dla odbiorców indywidualnych w wynikach 2023 roku. EBITDA powtarzalna segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego wyniosła 0,02 mld zł.

Inwestycje i zadłużenie

Nakłady inwestycyjne grupy PGE w I kwartale 2024 roku wyniosły około 2,07 mld zł, co stanowi wzrost o jedną trzecią w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku, kiedy to wyniosły około 1,56 mld zł. Prezes PGE Dariusz Marzec podkreślił, że wyraźny wpływ na wyniki finansowe grupy w I kwartale 2024 roku miała sytuacja w segmencie energetyki konwencjonalnej. Zaznaczył, że konieczne jest stworzenie stabilnych ram funkcjonowania energetyki, w tym wydzielenie aktywów konwencjonalnych z PGE, aby zapewnić grupie możliwości rozwoju i finansowania kolejnych inwestycji.

Poziom zadłużenia netto grupy PGE na koniec marca 2024 roku wyniósł 15,686 mld zł, co oznacza wzrost o 41 proc. w stosunku do stanu na koniec grudnia 2023 roku. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA powtarzalnej wyniósł 1,58x. Natomiast poziom ekonomicznego zadłużenia netto grupy PGE, uwzględniający przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2, wyniósł 21,23 mld zł, notując spadek o 419 mln zł w porównaniu do końca 2023 roku.

