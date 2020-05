PGE planuje zaprezentować nową strategię na jesieni

Podkreślił, że grupa zamierza skupić się na swojej podstawowej działalności i dostosowaniu się do zmieniającej się rzeczywistości, w tym wyzwań wynikających z oczekiwań Komisji Europejskiej .

"Już dziś wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na udźwignięcie jako docelowy inwestor projektu atomowego, nie będziemy także inwestowali w fabrykę samochodów elektrycznych. Projekt atomowy doprowadzimy tylko do momentu uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej. Jeśli chodzi o samochodu elektrycznego, to doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy mamy prototyp i na tym rola PGE się kończy" - wskazał prezes.