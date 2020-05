PGE skupia się na akumulacji gotówki, nadal pracuje nad przejęciami

"My dzisiaj koncentrujemy się na naszej podstawowej działalności, akumulujemy gotówkę, nadal będziemy jednym z najważniejszych inwestorów w Polsce. Dziś naszym zadaniem jest przejść suchą nogą przez tę trudną sytuację, w której się wszyscy znaleźliśmy, by grupa mogła w przyszłości generować odpowiednie zyski" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji, zapytany o rekomendację dotyczącą dywidendy z zysku za 2019 r.

"Jednym z najważniejszych czynników, kiedy rozmawiamy o optymalizacji operacyjnej, jest wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA. Bardzo na niego zwracamy uwagę, nie możemy sobie pozwolić na dodatkowe ryzyko, że w przypadku sytuacji nadzwyczajnych, nagłego załamania na rynku, nie będziemy na to przygotowani. Stąd nasza strategia akumulowania gotówki, niezwiększania teraz zadłużenia ponad to, co jest niezbędne" - dodał wiceprezes Paweł Strączyński.