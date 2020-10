PGE uruchomiła farmę fotowoltaiczną Bliskowice o mocy 1 MW

"Farma fotowoltaiczna PV Bliskowice, podobnie jak inne instalacje PGE Energia Odnawialna, została wyposażona w panele monokrystaliczne. To obecnie najbardziej wydajna i efektywna technologia, dominująca na rynku. Sprawność tego typu ogniw szacuje się na poziomie 18-20%. Mogą one produkować energię elektryczną niezależnie od pogody, nawet przy niskim poziomie naświetlenia, w warunkach typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce" - czytamy w komunikacie.

"To dopiero początek naszych inwestycji fotowoltaicznych. W przyszłym roku i w kolejnych latach zamierzamy uruchomić jeszcze więcej tego typu projektów. Część z nich to małe instalacje, które - w co wierzymy - zwyciężą w tegorocznej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach OZE do 1 MW. Pracujemy jednak również nad wielkimi przedsięwzięciami o mocy nawet ponad 100 MW, które powstaną na gruntach o powierzchni 100-150 ha" - powiedział prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski, cytowany w komunikacie.