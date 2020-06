PGE uruchomiła farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II o mocy blisko 100 MW

"Ta inwestycja to znak czasów, które stawiają przed nami wielkie wyzwania. Wynikają one z naszego poczucia, że czyste powietrze, czyste otoczenie, energetyka, która nie zanieczyszcza powietrza, to coś, co powinniśmy realizować. Z drugiej strony, wynika to z decyzji zapadających poza Polską, w Unii Europejskiej" - powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.