PGE zbuduje elektrociepłownię przy CPK, może kosztować 200-300 mln zł

"Z umowy będzie wynikało, że to my zbudujemy niskoemisyjne źródło energii. Planujemy, że będzie to elektrociepłownia o mocy od 60 do 100 MW. Będzie zasilana z gazem ziemnym i silnie wsparta OZE. Jako ciekawostkę można dodać, że będzie to też największa instalacja dostarczająca chłód w Polsce" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas konferencji prasowej.