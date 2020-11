PGG: Ścieżka dekarbonizacji PEP 2040 oznacza redukcję mocy prod. o 70% w 20 lat

"W przypadku PGG oznacza to zmniejszenie mocy produkcyjnych w ciągu niespełna 20 lat o 70% i zmniejszenie zatrudnienia o ponad 27 tys. osób z 41 tys. zatrudnionych w spółce w 2019 r." - powiedział Rogala podczas prezentacji na konferencji EuroPower.

W ujęciu technicznym oznacza to, że wobec obecnych średnio 40 ścian produkcyjnych rocznie, w 2030 r. będzie o średnio 16 ścian mniej, a w 2040 r. - o kolejne 13 mniej.

Rogala podkreślił, że redukcja skali działalności PGG będzie miała znaczący wpływ na gospodarkę regionu w którym działa. Spółka przewiduje, że likwidacja kopalń może spowodować zwiększenie stopy bezrobocia w niektórych powiatach do niemal 40%.

Według danych przedstawionych przez prezesa PGG, branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce generuje ok. 4 mld euro przepływów pieniężnych rocznie, podczas gdy przewidywane środki na transformację to ok. 0,2 mld euro rocznie.