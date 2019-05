PGNiG liczy na zakończenie arbitrażu z Gazpromem w Sztokholmie w tym roku

"Wszystko wskazuje na to, że już się to nie przesunie na rok 2020, jeśli nie nastąpią jakieś nadzwyczajne okoliczności" - powiedział Woźniak na konferencji prasowej.

Podpisany w 1996 r. Kontrakt Jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld m3 gazu rocznie do Polski. Umowa obowiązuje do 2022 r. i zawiera wysoki poziom klauzuli take or pay oraz formułę cenową indeksowaną do rynku ropy naftowej.