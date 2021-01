PGNiG otrzymało cztery nowe koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

"Zgodnie z naszą strategią konsekwentnie powiększamy stan naszego posiadania na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Chcemy, by możliwie jak najwięcej wydobywanego przez nas gazu zapełniło w przyszłości Baltic Pipe. W tej rundzie zabiegaliśmy o koncesje, których lokalizacja pozwoli nam zwiększać nasze wydobycie. Dwie z nich leżą w pobliżu złoża Skarv, które wciąż daje nam najwięcej własnego gazu, a dwie w pobliżu King Lear, które jest złożem gazowym w trakcie zagospodarowania. To ważne z kilku powodów. Przede wszystkim zakładamy, że obszary w pobliżu posiadanych już przez nas złóż mogą kryć kolejne zasoby możliwe do odkrycia i zagospodarowania. Ponadto bliskość produkujących już złóż i działającej infrastruktury ma realny wpływ na zmniejszenie kosztów eksploatacji w przypadku ewentualnego nowego odkrycia. Szacujemy, że nasz poziom produkcji gazu ziemnego z norweskich złóż może osiągnąć w tym roku ok. 0,9 mld m3. Dążymy do tego, by wydobywany przez nas oraz zakupiony tam gaz ziemny stanowił po 2022 roku znaczną

część surowca wykorzystywanego przez polskich przedsiębiorców i odbiorców indywidualnych" - powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.