PGNiG sprowadzi znacząco ponad 4 mld m3 LNG po regazyfikacji w tym roku

"Gaz płynie do Europy nie tylko rurociągami, ale płynie też drogą morską. W zeszłym roku ilość gazu po regazyfikacji, jaka dotarła do Polski to 3,4 mld m3. Widzimy w ostatnich latach, że ta ilość rośnie mniej więcej o jedną czwartą. W tym roku będziemy blisko wykorzystania pełnych mocy regazyfikacyjnych terminalu, tj. 5 mld m3. W tym roku na pewno znacząco przekroczymy 4 mld m3" - powiedział Kwieciński podczas konferencji GazTerm.