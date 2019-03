PGNiG: System 'Cyfrowego złoża' zwiększy efektywność obszaru wydobycia

"Nasz pomysł to wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi z zakresu oprogramowania, łącząc je w jeden cyfrowy model, by poszczególnymi fazami gospodarować w sposób optymalny" - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej.

Spółka przeprowadziła pilotaż systemu na złożu Załęcze, gdzie zostało ono wykorzystane do analizy różnych scenariuszy modernizacji kopalni gazu. Efektem użycia systemu jest zwiększenie prognozowanego sumarycznego wydobycia do 21,49 mld m3 z wcześniej prognozowanego 20,69 mld m3, a stopnia sczerpania do 95,98% wobec 92,41%. Dotychczasowe wydobycie z tego złoża wyniosło 20,23 mld m3 przy 90,36% sczerpania.