PGNiG uruchomiło instalację osuszania gazu na gazociągu jamalskim

"To inwestycja o absolutnie kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski. Chcemy być całkowicie niezależni od wschodniego dostawcy, pod każdym względem" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak w trakcie uruchomienia instalacji.

"Cząsteczki wody w gazie stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla systemu przesyłowego i jeszcze większe dla gazociągów dystrybucyjnych. Do tej pory wszystko, co mogliśmy zrobić w przypadku wykrycia zawodnienia gazu to zamknąć punkty wyjścia z gazociągu jamalskiego i nie korzystać z przesyłanego nam paliwa. W okresach zwiększonego zapotrzebowania, na przykład zimną, groziłoby to odcięciem dostaw gazu do odbiorców" - wyjaśnił.