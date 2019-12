PGNiG Ventures planuje ok. 100 mln zł inwestycji w startupy w ciągu 6 lat

"PGNiG Ventures jest naturalnym krokiem w naszej działalności proinnowacyjnej obejmującej m.in. współpracę ze startupami. Prawie trzy lata temu zaczęliśmy od inkubatora InnVento, do którego zapraszaliśmy raczkujące startupy. Potem zaangażowaliśmy się w programy akceleracyjne dla startupów, czego efektem były pilotażowe wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w spółkach z grupy kapitałowej PGNiG. Przez ostatnie lata zdobyliśmy cenną wiedzę, nabraliśmy doświadczenia i dojrzeliśmy do wejścia na wyższy poziom współpracy ze startupami. Jesteśmy gotowi do podjęcia ryzyka inwestycyjnego i temu celowi ma służyć uruchomienie własnego venture capital" - powiedział Kroplewski, cytowany w komunikacie.