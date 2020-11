PGNiG z partnerami uruchomiło 3 odwierty na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

PGNiG Upstrem Norway (PUN) rozpoczęło eksploatację trzech odwiertów wykonanych w ramach Fazy I planu zagospodarowania złoża AErfugl na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Oznacza to, że produkcja ze złoża jest już prowadzona za pomocą 5 otworów: trzech z Fazy I zagospodarowania, jednego z Fazy II oraz odwiertu testowego A-1 H.

"Nowe odwierty na złożu AErfugl zostały oddane do użytku zgodnie z harmonogramem, pomimo trudności związanych z epidemią koronawirusa. Ich uruchomienie oznacza nie tylko istotny wzrost wolumenu produkcji gazu ziemnego przez grupę kapitałową PGNiG w Norwegii, ale będzie mieć także bardzo korzystny wpływ na wyniki finansowe PUN. AErfugl jest jednym z najbardziej rentownych projektów realizowanych na całym Norweskim Szelfie Kontynentalnym" - powiedział prezes PGNiG - wyłącznego właściciela PUN - Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

"Plan zagospodarowania złoża AErfugl przewiduje wykonanie sześciu odwiertów produkcyjnych w ramach dwóch faz inwestycji - w każdej zaplanowano po trzy otwory. W kwietniu tego roku uruchomiono pierwszy odwiert w ramach Fazy II zagospodarowania. Pozostałe dwa zostaną oddane do użytku w 2021 roku - dwa lata wcześniej niż pierwotnie zakładano. Po zrealizowaniu całego planu zagospodarowania koncesji, roczna produkcja ze złoża AErfugl przypadająca na norweską spółkę PGNiG będzie wynosić w szczytowym okresie 0,5 mld m3 gazu. Paliwo to trafi do Polski dzięki budowanemu gazociągowi Baltic Pipe" - czytamy dalej.