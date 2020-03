PGNiG zakłada krajowe wydobycie 3,9 mld m3 gazu ziemnego w 2020 r.

"Prognozowane wydobycie w Polsce w 2020 r. to 3,9 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy), natomiast ropy naftowej wraz z kondensatem: 0,7 mln ton" - czytamy w raporcie rocznym.

W 2020 r. na terenie działalności Oddziału Wydobywczego w Sanoku planowane są prace związane m. in. z:

- zagospodarowaniem i podłączeniem odwiertów: Sędziszów (-38K, -39K - zakończenie procesu inwestycyjnego, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przekazanie obiektu do Oddziału w Sanoku), Gilowice-3K, -4H, Przemyśl (-49, -287, -289K, -290K, -), Kramarzówka -3H, Przeworsk (-26, -27K, -28, -29), Kraczkowa-3, Jastrzębiec-2, -3, Palikówka (-10K, -13K), Mirocin -65, -66, -67, -68, -69, Królewska Góra -1, -2K.

"PGNiG UN monitoruje i analizuje potencjalne projekty upstreamowe na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w celu pozyskiwania nowych obszarów koncesyjnych w procesie odkupienia udziałów od innych firm naftowych w obszarach interesujących spółkę (farm in) lub przez wymianę udziałów pomiędzy własnymi koncesjami a obszarami interesującymi spółkę (farm down)" - czytamy dalej.

Na 2020 r. w ramach prac rozpoznawczo - eksploatacyjnych zaplanowano ukończenie wiercenia, testy i podłączenie do produkcji otworu eksploatacyjnego Rizq-3 oraz wykonanie otworu eksploatacyjnego Rehman-7 w Pakistanie. Równolegle do prac wiertniczych, Oddział PGNiG w Pakistanie prowadzić będzie prace związane z rozbudową mocy instalacji wydobywczych i podłączaniem kolejnych otworów do eksploatacji.