"Powyższe działania pozwolą w ocenie zarządu na najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału 1-MNA w obu wskazaniach biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i finansowe grupy kapitałowej Pharmena. Nie można także wykluczyć, iż firma farmaceutyczna która zdecyduje się na dalsza komercjalizacje leku 1-MNA we wskazaniu NASH może być także zainteresowania nabyciem/licencja praw do leku 1-MNA, we wskazaniu PAH" - czytamy w komunikacie.