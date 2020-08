Photon Energy miało 0,95 mln euro straty netto, 4,04 mln euro EBITDA w II kw.

"Chociaż drugi kwartał nie był pozbawiony wyzwań związanych z trwającą pandemią COVID-19, to osiągnęliśmy dobre wyniki operacyjne we wszystkich naszych segmentach biznesowych, odnotowując najlepszy II kwartał pod względem przychodów i rentowności w historii spółki " - skomentował prezes Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

"Rekordowe wyniki w II kwartale to efekt wysokiej wartości produkcji energii elektrycznej" (+ 73,7% r/r) dzięki rozszerzeniu własnego portfela elektrowni na Węgrzech (+23,5 MWp w ciągu ostatnich 12 miesięcy) oraz solidnej produkcji w istniejących elektrowniach w Czechach i na Słowacji. Do tego wzrostu przyczynił się również stały wzrost przychodów z usług O&M w Europie oraz rozwój usług EPC w Australii" - czytamy dalej.

W II kwartale 2020 r. spółka oddała do użytku pięć elektrowni o łącznej mocy 3,5 MWp: w Mályi i Kunszentmárton, zwiększając łączną moc portfela węgierskiego do 35 MWp, a globalnie do 60,6 MWp. Photon Energy rozpoczął również budowę elektrowni o łącznej mocy 14,6 MWp i 14,1 MWp odpowiednio w Australii i na Węgrzech oraz wygrał przetarg na dostarczenie elektrowni o mocy 3 MWp w Wodonga, w Australii, wskazano także.