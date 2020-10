PIE: Model klimatu i kultury organizacyjnej w pracy oceniany na 59,41/ 100 pkt

"Co trzeci pracujący został zmuszony do pracy po godzinach, mimo że nie było to konieczne lub nie zapłacono za tę pracę (34,65), z tego dwie trzecie doświadczyło takiej sytuacji rzadko lub tylko raz. Co czwarty zatrudniony powyżej 54. roku życia doświadczył takiej sytuacji (25,3%), ale już co trzeci z pokolenia Z i milenialsów (34%), a jeszcze częściej deklarowali to pracownicy z pokolenia X (37,9%). Najbardziej narażeni na tego rodzaju szykany są pracownicy o kwalifikacjach zdecydowanie niedopasowanych do powierzanych zadań (39,5%)" - czytamy dalej w raporcie.