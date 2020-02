PIE: Większość przedsiębiorców pozytywnie ocenia 'Mały ZUS'

"Mały ZUS" skierowany był osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny dochód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r. Z udogodnienia skorzystało około w roku ubiegłym 180 tys. osób. Od 1 lutego 2020 r. w ramach tzw. "Małego ZUS-u plus", podniesiony został próg przychodu uprawniający do skorzystania z ulgi (z obecnych 63 tys. z do 120 tys. zł).