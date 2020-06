Piontkowski: Uczniowie nie wrócą do szkół w tym roku szkolnym

"Wspólnie z [...] premierem, z innymi ministrami, ministrem zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym uznaliśmy, że do 26 czerwca, czyli do planowanego zakończenia zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na odległość" - powiedział Piontkowski podczas wideokonferencji.

Przypomniał, że na czerwiec zaplanowane są egzaminy maturalne oraz egzamin ósmoklasisty.

"Terminy egzaminów [...] powodują przecież, że będzie to czas wolny od zajęć dydaktycznych, że w tych kilku dniach uczniowie czy to szkół średnich czy szkół podstawowych nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze Boże Ciało, kilka dni wolnych, co powoduje, że według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach" - powiedział Piontkowski.

Przypomniał, że od 25 maja do szkoły wróciła część uczniów klas I-III na zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze, ale "tylko część rodziców skorzystała z tej możliwości", tj. posłania dzieci do szkół. Tłumaczył, że tylko część samorządów zdecydowała się na otwarcie szkół, a rodzice nieposyłający dzieci do szkół mają prawo wyboru w tym zakresie.

Wprowadzono też możliwość konsultacji uczniów z nauczycielami, początkowo dla klas maturalnych, a teraz - już dla wszystkich uczniów.

"Jest możliwość odbywania konsultacji i one będą się odbywać, ale już fizycznie, całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku" - powiedział minister.

Z powodu epidemii koronawirusa zajęcia w szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach wyższych zostały zawieszone w formie tradycyjnej 12 marca. Organizowane są zajęcia za pomocą metod kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. umożliwione zostały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, również od 25 maja br. - konsultacje dla uczniów klas 8 i maturzystów. Natomiast od 1 czerwca br. - konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

