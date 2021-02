Piontkowski z MEiN: W pierw. kolejności powrót klas VIII, maturzystów i klas IV

W pierwszej kolejności do nauki stacjonarnej powinni teraz wracać ci uczniowie, którzy mają w tym roku egzaminy: ósmoklasiści, maturzyści, a także uczniowie klas IV, uważa wiceminister edukacji i nauki w tym resorcie Dariusz Piontkowski. Jego zdaniem, o ile nie doszłoby do wzrostu dziennej liczby nowych przypadków koronawirusa, a część nauczycieli została zaszczepiona, to można myśleć o stopniowym powrocie do nauczania stacjonarnego.