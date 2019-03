PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł r/r przy wzroście odszkodowań w 2018 r.

W 2018 r., ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom prawie 42 mld zł. To o 4,7% więcej niż rok wcześniej. Prawie 14 mld zł odszkodowań dotyczyło pomocy poszkodowanym w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 9 mld zł (wzrost o 4,6% r/r), zaś odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 5 mld zł (wzrost o 9,9% r/r).

"Wypłaty z ubezpieczeń komunikacyjnych są wyższe niż rok wcześniej. Dodatkowo ostatni kwartał 2018 r. pokazał, że rosną one coraz dynamiczniej. Jednocześnie widzimy wyhamowywanie wzrostu składki w ubezpieczeniach obowiązkowych OC. Rentowność rynku OC nie przekracza 3%, a ogromna presja na wzrost wypłat ze strony warsztatów naprawczych i firm odszkodowawczych, czyni rynek nieprzewidywalnym. Pomóc mogłoby np. uregulowanie zadośćuczynień, czyli świadczeń za ból i cierpienie" - powiedział prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń J. Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.

PIU podała, że w ub. r. 1,3 mld zł odszkodowań majątkowych (dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych) otrzymali poszkodowani przez ogień i inne żywioły, 1,2 mld zł trafiło do poszkodowanych wskutek różnego typu kradzieży, jak również gradu i mrozu, głównie przy szkodach rolnych, zaś ponad 600 mln zł świadczeń otrzymali poszkodowani z tytułu nieszczęśliwych wypadków i zachorowań.

"Musimy być przygotowani na coraz częstsze występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych. Ubezpieczyciele są finansowo gotowi do zapewnienia ochrony, natomiast bez dobrej polityki zarządzania ryzykiem katastrof, musimy liczyć się niestety z coraz większymi szkodami z tego tytułu. Stąd m.in. nasza decyzja o przygotowaniu raportu pt. ,,Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?" - wyjaśnił wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, także cytowany w komunikacie.

Zysk netto ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o 18,5% r/r (ok. jedną trzecią tego wyniku stanowiła dywidenda z PZU Życie SA do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych.