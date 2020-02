Pixel Crow celuje w 'szybką finansową samowystarczalność' i debiut na NewConnect

"Patrząc na pozytywny sentyment dotyczący spółek produkujących gry na giełdzie, jak i ciekawą i unikatową ofertę tytułów przygotowywanych przez nas, w naturalny sposób będziemy planowali znalezienie się na NewConnect. Zależy nam, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Movie Games, na szybkim uzyskaniu stanu finansowej samowystarczalności spółki, co stawia nasze zapotrzebowanie kapitałowe na bardzo niskim poziomie. Spółka już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów, znacząco przewyższającym bieżące potrzeby finansowe" - dodał prezes.

Obecnie studio we współpracy z Movie Games pracuje nad grą Total Alarm. Premiera gry planowana jest jeszcze na 2020 r.

"W tej chwili prace studia prowadzone są przez 4 - osobowy team zarządzający kreatywnie oraz produkujący tytuł Total Alarm. Na dalszym etapie będziemy korzystać ze wsparcia kolejnych deweloperów oraz zewnętrznych zespołów. Planowany rozwój to przede wszystkim zwiększanie liczebności zespołów, ale z założenia nie będą one duże. W planie mamy dalszą pracę nad grą Total Alarm i wydanie jej jeszcze w 2020 roku oraz rozpoczęcie prac nad kolejnym tytułem. Chcemy wydawać co najmniej jedną grę rocznie" - wskazał prezes.