PKN Orlen: Jest porozumienie płacowe w Orlen Serwis

"Doceniamy profesjonalizm i zaangażowanie naszych pracowników, dlatego byliśmy otwarci na rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Udało nam się wypracować satysfakcjonujące warunki uwzględniające zarówno potrzeby załogi, jak i możliwości finansowe spółki, które finalnie zatwierdziło aż 8 organizacji związkowych. Tylko jeden ze związków od początku prezentował nierealne żądania, które mogłyby poważnie zagrozić stabilności naszej firmy. Postulaty Międzyzakładowego Związku Zawodowego Grupy Kapitałowej PKN Orlen wynosiły łącznie ok. 40 mln zł i zdecydowanie przekraczają możliwości finansowe Orlen Serwis, którego zysk za 2018 rok wyniósł ok. 10 mln zł. Spełnienie tych żądań spowodowałoby m.in. konieczność zwolnienia ok. 340 pracowników" - powiedział prezes Orlen Serwis Albert Kołodziejski, cytowany w komunikacie.