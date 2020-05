PKN Orlen jest zainteresowany projektem w Ostrołęce tylko w technologii gazowej

PKN Orlen przekazał do Energi swoje stanowisko w tej sprawie w związku z zapytaniem skierowanym do koncernu przez Energę dotyczącym woli bezpośredniego zaangażowania finansowego Orlenu w budowę bloku przez Elektrownię Ostrołęka.

"PKN Orlen stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. Deklaruje wstępną gotowość do zaangażowania się w realizację budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen zadeklarował także swoją gotowość do rozmów z udziałowcami spółki realizującej inwestycję, czyli z Energą oraz Eneą co do formy, zakresu i sposobu zaangażowania, o którym mowa powyżej.