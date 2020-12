PKN Orlen przekazał szpital tymczasowy w Płocku

PKN Orlen przygotował w Płocku blisko 200 łóżek dla pacjentów z SARS-CoV-2 oraz zaplecze niezbędne do funkcjonowania szpitala tymczasowego. Placówka na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, która powstała w niespełna trzy tygodnie, została właśnie przekształcona w oddział Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Równolegle trwają ostatnie prace związane z budową przez PKN Orlen, przy wsparciu spółki Energa, podobnego obiektu w Ostrołęce. Prowadzona jest również rekrutacja personelu medycznego, poinformowano.

"W ciągu kilku dni pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do szpitala tymczasowego w Płocku. Dzięki zaangażowaniu spółek z Grupy Orlen w ciągu zaledwie 20 dni przygotowaliśmy profesjonalną, innowacyjną modułową medyczną placówkę. Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj przekazujemy Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku szpital tymczasowy na ok. 200 łóżek, w tym 20 łóżek na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii. Finalizujemy też prace związane z przygotowaniem szpitala tymczasowego w Ostrołęce, tak aby mógł on rozpocząć funkcjonowanie w połowie grudnia br." - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.