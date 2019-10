PKN Orlen: Udział w programie 'Orlen w Portfelu' zadeklarowało blisko 2 500 osób

"Każdy może inwestować, choć lepiej najpierw poznać zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Dla osób, które do tej pory nie zetknęły się z giełdą specjalnie stworzyliśmy Akademię Inwestowania. Jej celem jest przybliżenie reguł funkcjonowania rynku kapitałowego, ale i zachęcenie do inwestowania długoterminowego, tak aby swoje środki lokować w sposób świadomy i odpowiedzialny" - dodała dyrektor wykonawcza ds. strategii i relacji inwestorskich PKN Orlen Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie.

PKN Orlen dąży też do sukcesywnego ułatwiania dostępu do programu Orlen w Portfelu. Dom Maklerski Noble Securities to już czwarta instytucja, za pośrednictwem której można zapisać się do programu. To również jeden z pierwszych domów maklerskich w Polsce, który już od ponad 25 lat świadczy kompleksowe usługi w zakresie rynku kapitałowego, podano także.