PKN Orlen: W długofalowej strategii rozwoju znalazło się 30 projektów badawczych

"W perspektywie 2030 roku kluczem do utrzymania wysokiej marżowości z działalności podstawowej oraz skutecznej ekspansji na nowe obszary biznesowe, będzie gotowość koncernu do wdrożeń innowacji oraz nowych technologii. Innowacyjne technologie pomogą PKN Orlen w dostosowaniu produkcji do wymogów regulacyjnych stawianych koncernom paliwowym, petrochemicznym oraz energetycznym w Europie. Będą one także kluczowe dla sprostania rosnącym oczekiwaniom naszych klientów detalicznych jak hurtowych. Chcemy rozwijać oraz wdrażać innowacyjne technologie w naszej działalności operacyjnej w całym łańcuchu wartości. Dlatego w celu usystematyzowania i ukierunkowania naszych działań w zakresie badań, rozwoju oraz innowacji stworzyliśmy Strategiczną Agendę Badawczą PKN Orlen" - powiedziała członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka, cytowana w komunikacie.