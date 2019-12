PKN Orlen wykorzystuje drona do monitorowania zakładu w Płocku

Realizacja misji patrolowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, operator lotu ma podgląd na przebieg misji i obraz z kamer za pomocą panelu użytkownika. Nie bierze on bezpośrednio udziału w procedurze lotu patrolowego, startu i lądowania. Jego rolą w procesie jest jedynie zdalny nadzór nad operacją w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Może on jednak podjąć działania w przypadku niepowodzenia misji i innych problemów. Całością realizacji misji steruje aplikacja internetowa pozwalająca na planowanie trasy, podglądu stanu urządzeń oraz przeglądanie materiałów zarejestrowanych przez drona w trakcie oblotu, wyjaśniono.

"Chcemy korzystać z najnowszych systemów zabezpieczeń, dlatego testujemy obecnie drona do weryfikacji zgłoszeń o próbie wejścia na teren zakładu produkcyjnego w Płocku. Dron sprawdzi takie zgłoszenie szybko. Umożliwi także uzyskanie i przesłanie obrazu z miejsca zdarzenia oraz powoli zweryfikować czy rzeczywiście doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Jeżeli teksty wypadną pozytywnie, to nie wykluczamy w przyszłości wykorzystania drona także do patrolowania blisko 250 km rurociągu produktowego, zwłaszcza że jego trasa przebiega przez tereny trudno dostępne dla patroli osobowych czy też pojazdami" - dodał przedstawiciel biura kontroli i bezpieczeństwa PKN Orlen Jacek Kotulski.