PKO Bank Hipoteczny wyemituje zielone listy zastawne o wartości 250 mln zł

"PKO Bank Hipoteczny jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce i oczywistym liderem tego rynku. To zobowiązuje nas do wprowadzania na polski rynek innowacyjnych produktów finansowych i wyznaczania nowych standardów. Najlepszym tego przykładem jest nasz Green Covered Bond Framework oraz wypracowane kryteria oceny efektywnych energetycznie nieruchomości mieszkalnych w Polsce, które stworzyliśmy w oparciu o najwyższe międzynarodowe standardy. Wraz z emisją zielonych listów zastawnych zrównoważony rozwój staje się integralną częścią naszej działalności" - powiedziała prezes Paulina Strugała, cytowana w komunikacie.

Zielone listy zastawne to rodzaj zielonych obligacji, z których wpływy wykorzystywane są wyłącznie do finansowania nowych bądź refinansowania istniejących długoterminowych kredytów hipotecznych na nieruchomości mieszkaniowe o wysokiej efektywności energetycznej. Są one praktycznie identyczne, pod względem struktury transakcji i ryzyka, jak tradycyjne listy zastawne. Zasadnicza różnica polega na tym, że kapitał pozyskany z emisji zielonych listów zastawnych przeznaczony jest na finansowanie energooszczędnych hipotek. Listy emitowane przez PKO Bank Hipoteczny jako pierwsze w Polsce otrzymały certyfikację międzynarodowej organizacji Climate Bonds Initiative, potwierdzającą spełnienie najwyższych standardów zieloności określonych w porozumieniu paryskim, wyjaśnia bank.