PKO BP liczy na stabilizację lub lepszy wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach

"Wynik odsetkowy jest pod olbrzymią presją spadku stóp procentowych NBP i to, co możemy powiedzieć, to jest to, że trzeci kwartał to jest najprawdopodobniej - przy tym poziomie stóp procentowych - poziom w okolicach dna naszego wyniku odsetkowego i kolejne kwartały powinny być na podobnym poziomie, bądź nawet lepsze" - powiedział Kozłowski podczas wideokonferencji.

"To, co nam sprzyja, to wzrost sumy bilansowej szczególnie w II kwartale, wzrost depozytów. Nasze udziały w rynku w płatnościach to jest 26%, a udziały w rynku oszczędności osób fizycznych stopniowo rosną do tych 26%, niedawno mówiliśmy 20%, teraz jesteśmy na 22% i zmierzamy w kierunku 26%. To pociąga za sobą wzrost sumy bilansowej i wyniku odsetkowego" - podkreślił.