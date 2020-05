PKO BP oczekuje wysokiego, 1-cyfrowego wzrostu rynku kredytów hipot. w 2020 r.

"Jeśli chodzi o drugi kwartał, to widzimy istotny spadek popytu na kredyty konsumpcyjne oraz na kredyty mieszkaniowe. Dane sektora wskazują na kiludziesięcioprocentowe spadki zarówno w zakresie kredytów mieszkaniowych, jak kredytów konsumpcyjnych. My uważamy, że ten spadek, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, będzie również w sektorze występował w kolejnych kwartałach. Dlatego projekcja rynku, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne na ten rok, zakłada, że może nawet spowodować spadek salda kredytów konsumpcyjnych na koniec roku" - powiedział Kozłowski podczas wideokonferencji.

"Jeśli chodzi o pozwy, to na bieżąco analizujemy sytuację. Sądy zostały już rozmrożone, w związku z czym przystąpiły do pracy i my po takim okresie niskiego wpływu spraw sądowych, z którymi mieliśmy do czynienia w PKO Banku Polskim w kwietniu, obserwujemy, że maj przynosi przyspieszenie. W wynikach finansowych I kwartału rozpoznaliśmy dodatkową rezerwę na ryzyko prawne wysokości 84 mln zł. Jest to efekt tego, że nasz model przesunął się o jeden kwartał, a aktualizujemy te modele w zasadzie co miesiąc i każdy kolejny miesiąc przynosi kolejne rezerwy. Część tej rezerwy wynika z tego, że przeszacowujemy prawdopodobieństwo dotyczące rozstrzygnięć tych sporów" - powiedział Kozłowski.