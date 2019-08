PKO BP przedstawi aktualizację celów finansowych do 2020 r. w listopadzie br.

"Jesteśmy na dobrej ścieżce, by dostarczyć w tym roku ROE na poziomie 11%. Bank osiągnął już cele ze strategii do roku 2020 roku w 2018 roku. W I połowie tego roku nadal poprawiamy te wyniki" - powiedział Kozłowski.

Na koniec czerwca br. ROE wyniosło 10,7% (cel to ponad 10% w 2020 r.), C\I na poziomie 43,1% (cel to poniżej 45%), koszt ryzyka wysokości 0,55% (cel to 0,75%-0,85%), zdolność do wypłaty dywidendy.