PKO BP umożliwia założenie konta na selfie

"Założenie konta na selfie to kolejna funkcja, która czyni IKO aplikacją jeszcze bardziej atrakcyjną dla klienta. Nowe funkcje w zdalnych kanałach dostępu to wynik konsekwentnej cyfryzacji PKO Banku Polskiego, której celem jest umożliwienie klientom korzystania z banku o dowolnej porze z dowolnego miejsca. Sukcesywnie dostarczamy klientom nowe narzędzia zdalnego bankowania stojące na najwyższym światowym poziomie technologicznym i użytkowym. Coraz więcej osób przekonuje się do nich i dzięki temu obserwujemy stale rosnącą liczbę klientów banku korzystających z tych innowacji" - powiedział dyrektor departamentu produktów klienta i indywidualnego PKO BP Paweł Placzke, cytowany w komunikacie.