PKO BP wprowadza kolejne udogodnienia dla firm w zw. z epidemią

"PKO Bank Polski oferuje wsparcie przedsiębiorcom w postaci gwarancji zabezpieczających spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, a także pożyczki przeznaczonej na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W związku z obecną sytuacją, zakres udzielonej gwarancji został zwiększony z 60% do 80% kwoty udzielonego kredytu, a okres na jaki można skorzystać z gwarancji został wydłużony z 27 do 39 miesięcy. Z inicjatywy mogą skorzystać firmy, które na 1 lutego br. nie miały zaległości w ZUS i US" - czytamy w komunikacie.

Przedsiębiorcy mają możliwość złożenia wniosku o zwolnienie lub odroczenie terminu płatności składek i należności do ZUS na 3 miesiące. Dlatego bank odstąpił od warunku dokonania przelewu do ZUS, który do tej pory był wymagany, aby być zwolnionym z opłaty za prowadzenie PKO Konta Firmowego. Zmiana będzie obowiązywała do końca czerwca 2020 roku, podano.