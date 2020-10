PKP Cargo Connect uruchomi pociąg operatorski Małaszewicze-Warszawa od 8 XI

"Jest to kolejne połączenie operatorskie w ramach produktu Connect Operator. Będzie ono obsługiwane trzy razy w tygodniu według stałego rozkładu jazdy, a w przyszłości ta częstotliwość może zostać zwiększona. Intermodalny skład pokona trasę Małaszewicze - Warszawa w ciągu ok. 5 godzin. Dalej ładunki intermodalne zostaną skierowane do Łodzi, Poznania, Kielc, Radomia, Bydgoszczy, Torunia, Olsztyna, Włocławka" - czytamy w komunikacie.