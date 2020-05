PKP IC Remtrak wydzierżawił Wagon Opole do końca 2021, docelowo chce go przejąć

"Dzięki temu [zawarciu umowy dzierżawy] praca zakładu zostanie utrzymana. To realizacja strategii ministra Sasina by repolonizować i odtwarzać miejsca pracy. 160 osób już tu pracuje. Naszym marzeniem jest, by tę halę przejąć na własność i kontynuować działalność" - powiedział wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski podczas konferencji prasowej.