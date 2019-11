PKP Intercity zakończyło montaż Wi-Fi w Pendolino

"Pierwsza jednostka Pendolino została wyposażona w Wi-Fi w grudniu 2018 roku. Od tego czasu, zgodnie z przyjętym harmonogramem, trwał montaż Wi-Fi we wszystkich użytkowanych aktualnie pociągach kategorii Express InterCity Premium (EIP). Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zakończył się planowo, w listopadzie 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Obecnie dostęp do bezprzewodowego internetu jest zapewniony w 341 składach i wagonach przewoźnika. Z usługi można skorzystać w 19 pociągach Pendolino, 20 jednostkach PesaDART i 20 składach FLIRT3 oraz 282 wagonach należących do PKP Intercity. Montaż Wi-Fi w ostatnim, dwudziestym składzie Pendolino, który aktualnie jest naprawiany we Włoszech, odbędzie się po jego powrocie do Polski. Zgodnie z założeniami realizowanego przez spółkę programu inwestycyjnego "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", do 2023 roku z bezprzewodowego internetu będzie można skorzystać w co najmniej 77% pociągów przewoźnika, przypomina PKP IC.

Usługa darmowego bezprzewodowego internetu cieszy się dużym zainteresowaniem podróżnych. W ciągu 10 miesięcy funkcjonowania Wi-Fi w pociągach EIP skorzystało z niego ponad 708 tysięcy pasażerów, co daje średnio 2 330 osoby dziennie. Wraz ze wzrostem dostępności usługi, rośnie też zainteresowanie - w październiku 2019 r. z darmowego dostępu do internetu korzystało średnio 4 846 osób każdego dnia. Od początku stycznia do końca października 2019 r. pasażerowie PKP Intercity pobierali średnio 583 GB danych dziennie. W październiku każdy zalogowany użytkownik korzystał z Wi-Fi średnio przez ok. 1 godzinę i 58 minut, co pokazuje, że internet towarzyszy pasażerom pociągów Pendolino przez znaczną część podróży, podano także.

"PKP Intercity wprowadziło także kolejne udogodnienie dla podróżnych. Pasażerowie pociągów Pendolino, Flirt3 i PesaDART, czyli nowoczesnych składów zespolonych, mają możliwość łatwego wyboru miejsc na mapie członu pociągu, w którym planują podróżować. Rozwiązanie to wprowadzone zostało dla połączeń realizowanych od 15 grudnia br., czyli od dnia wejścia w życie nowego rocznego rozkładu jazdy" - czytamy dalej.

Graficzna prezentacja miejsc pojawia się po wyborze konkretnego połączenia oraz wskazaniu liczby pasażerów i ewentualnych ulg im przysługujących, a także określeniu, czy pasażer potrzebuje skorzystać z miejsc specjalnych, takich jak np. dla osób z niepełnosprawnościami, w przedziale rodzinnym czy dla osób z rowerem. Na dole ekranu wystarczy nacisnąć przycisk "Wybierz miejsce ze schematu". Wyświetla się wówczas schemat układu miejsc w danej części pociągu, które można łatwo zaznaczyć. Na tym etapie pasażer może zdecydować, czy woli siedzieć przy oknie czy przy korytarzu. Zobaczy, gdzie jest wejście, toaleta, miejsce na bagaże. Nowe rozwiązanie ułatwia także wybieranie miejsc obok siebie w przypadku podróży z rodziną czy znajomymi, wyjaśnia przewoźnik.

Inwestycja w udoskonalanie internetowego systemu sprzedaży jest odpowiedzią na rosnącą popularność tego sposobu kupowania biletów. W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku bilety za pośrednictwem strony internetowej intercity.pl lub aplikacji mobilnej kupiło 46% pasażerów, kasy wybrało 42%. W pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku udział sprzedaży biletów zakupionych zdalnie wyniósł 41%, a w kasie - 47%, podano także.

"Cały sektor kolejowy staje się coraz nowocześniejszy. Dzięki temu pasażerowie chcą podróżować pociągami i wiedzą, że jest to środek transportu, który spełni ich oczekiwania dotyczące podróży. Wi-Fi w Pendolino i graficzna prezentacja miejsc to kolejne wdrożone przez PKP Intercity udogodnienia zapewniające komfort na każdym etapie podróży. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej" - skomentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

