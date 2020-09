budownictwo 1 godzinę temu

PKP PLK otrzymało 96 wniosków w ramach Kolei Plus o wartości ok. 25 mld zł

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) otrzymały 96 wniosków w ramach naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej "Kolej Plus", poinformował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Wnioski złożyły zarządy województw, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz stowarzyszenia. Wartość zgłoszonych projektów to ok. 25 mld zł, dotyczą one ok. 2 000 km linii kolejowych.