Play podtrzymuje cel łącznie 9500 stacji swojej sieci na koniec 2021 r.

"Chcemy doprowadzić do takiego stanu, że będziemy całkowicie niezależni. Do końca 2021 realizujemy projekt, dzięki któremu jakość naszej sieci będzie jeszcze istotnie zwiększona. Podtrzymujemy osiągnięcie łącznie 9 500 stacji. To oznacza, że mamy jeszcze ok. 2 200 nowych lokalizacji do uruchomienia" - powiedział Ziółkowski podczas spotkania z dziennikarzami.