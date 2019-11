technologie 31 minut temu

Play podwyższył oczekiwania skorygowanej EBITDA do ponad 2,4 mld zł w 2019 r.

Play Communications podwyższył tegoroczne oczekiwania skorygowanej EBITDA do ponad 2,4 mld zł oraz podał, że oczekuje wzrostu przychodów o ok. 2,5%, zaś wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego mają osiągnąć ponad 850 mln zł, podał operator. Capex ma wzrosnąć do ok. 850 mln zł w tym roku.