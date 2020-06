Play rozbudowuje sieć 5G, która obejmie 53 miejscowości do końca czerwca

"Play jako pierwszy operator w Polsce już w grudniu 2019 r. uruchomił 5G z wykorzystaniem pasma 2100 MHz i zgodnie z zapowiedziami kontynuuje wdrażanie tej nowoczesnej technologii w całym kraju. Z początkiem czerwca 2020 uruchomiliśmy ponad 500 stacji 5G, które do końca miesiąca obejmą swym zasięgiem 53 miasta i miejscowości. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy dalej przystosowywać naszą sieć do technologii 5G w częstotliwości 2100 MHz, ale to dopiero początek. Maksymalizacja korzyści z technologii 5G dla klientów wymaga jeszcze rozdysponowania dodatkowych częstotliwości dedykowanych 5G. Mamy nadzieję na szybkie wznowienie aukcji, zwłaszcza, że trwająca obecnie pandemia jeszcze wydatniej pokazała, jak ważny dla społeczeństwa jest dostęp do nowoczesnej sieci, jaką jest sieć 5G w Play"- powiedział CEO Play Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.