Play spodziewa się, że po przejęciu przez Iliad pojawi się nowa strategia

Filarem dotychczasowej, "mobile-centrycznej" strategii Play Communications do roku 2022 jest zrównoważony wzrost EBITDA , rozwój usług konwergentnych na sieci mobilnej, obniżenie zadłużenia do 2,5x po okresie inwestycji w sieć, a także awans na trzecią pozycję wśród dostawców internetu.

Jeszcze przed finalizacją przejęcia Play Iliad zawarł z firmą Cellnex umowę sprzedaży za ok. 804 mln euro 60% udziałów spółki , która ma zarządzać pasywną infrastrukturą mobilną sieci Play w Polsce.

Jednocześnie operator kontynuuje roll-out sieci i zwiększył ją o 223 wieże kw/kw do łącznie 8 448 baz na koniec III kw., w tym 4 085 wież 5G Ready (o 617 więcej kw/kw). W efekcie zasięg 4G LTE w Play wzrósł do 99,2% populacji, z kolei 5G Ready do 60,9% po 9 miesiącach 2020 roku.