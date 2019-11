PLL LOT uruchomi nowe rejsy z Budapesztu do Warny i Dubrownika od VI 2020 r.

"Z wielką przyjemnością ogłaszam dziś uruchomienie nowych połączeń z Budapesztu do Dubrownika i Warny w najbliższym sezonie letnim. Stale poszerzamy naszą ofertę rejsów z Węgier, budując tutaj drugi Hub LOT-u. Już za kilka miesięcy - w maju - nie tylko zwiększymy liczbę rejsów na trasie Budapeszt-Nowy Jork do siedmiu na tydzień, ale także będziemy mogli zapewnić jeden rejs tygodniowo więcej na naszym pierwszym połączeniu z Budapesztu do Azji. Rejsy na uruchomionej we wrześniu trasie Budapeszt-Seul okazały się ogromnym sukcesem. Do chwili obecnej średni wskaźnik wypełnienia samolotów na tej trasie wyniósł aż 85%, co jest rekordowo wysokim wynikiem i najlepiej świadczy o tym, że pasażerowie zarówno z Korei Południowej, jak i z Węgier doceniają wygodę niedawno uruchomionych bezpośrednich połączeń LOT-u. Jestem przekonany, że nasza rozszerzona oferta na lato 2020 pozwoli podróżnym lepiej zaplanować swoje podróże" - powiedział członek zarządu ds. handlowych LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.

Potencjał biznesowo-turystyczny trasy Budapeszt-Seul jest ogromny - ruch pasażerski na tej trasie przekracza 77 000 pasażerów rocznie, a całkowita liczba pasażerów podróżujących pomiędzy krajami regionu CEE a Seulem przekracza 590 000 rocznie. Dzięki nowym rejsom pasażerowie z Korei będą mieć równie więcej możliwości przesiadek na wybrane połączenia LOT-u m.in. z Budapesztu do Pragi i Warszawy w sezonie letnim 2020 r. oraz na wiele innych kierunków w niedalekiej przyszłości, podano również.

W najbliższym sezonie letnim LOT zamierza także dostosować godziny wybranych odlotów i przylotów. W związku z trwającym globalnym uziemieniem Boeingów 737 MAX LOT zmuszony był do czasowej korekty częstotliwości na niektórych krótkodystansowych połączeniach w okresie od 30 marca do 26 maja 2020 r. (Stuttgart, Sofia, Bukareszt: tygodniowa liczba rejsów została zmniejszona do sześciu; Bruksela: do siedmiu). Połączenia do Pragi i Belgradu zostaną uruchomione z dniem 27 maja 2020 r. W związku z tym w sezonie letnim pasażerowie podróżujący z Węgier będą mogli latać bezpośrednio samolotami LOT-u na 13 trasach.

"Stale wdrażamy naszą strategię rozwoju dwóch hubów: w Warszawie i w Budapeszcie. Jednocześnie staramy się wciąż dopasowywać nasze usługi tak, aby sprostać zmieniającym się potrzebom pasażerów. Właśnie udostępniliśmy nowy salonik biznesowy na lotnisku w Budapeszcie. Świadczy to o tym, jak wysoko cenimy ten rynek i naszych klientów. W szczycie sezonu letniego będziemy mogli zaoferować pełen rozkład częstotliwości na wszystkich połączeniach w najwyższych standardach jakości oferowanych przez PLL LOT, jakie zapewniają nowoczesne Dreamlinery i wygodne Embraery, w dogodnych rozkładach" - dodał Fijoł.

W sezonie wakacyjnym liczba kierunków oferowanych przez LOT ze stolicy Węgier wzrośnie do 13 - pasażerowie będą mogli polecieć bezpośrednio do Warszawy, Krakowa, London City (LCY), Bukaresztu, Brukseli, Stuttgartu, Pragi, Belgradu, Sofii, Dubrownika i Warny, a także do Nowego Jorku (JFK) i Seulu (ICN). Do obsługi nowo uruchomionych europejskich połączeń LOT przeznaczy dodatkowe Embraery 195, które będą na stałe stacjonować w Budapeszcie. W skład floty przewoźnika w Budapeszcie wejdą cztery samoloty bliskiego zasięgu oraz dwa Boeingi 787 Dreamliner, podkreślono.

"Zwiększenie liczby połączeń z Budapesztu wpisuje się w strategię rentownego wzrostu, którą Polskie Linie Lotnicze LOT wdrażają od początku 2016 r. W jej efekcie w ciągu ostatnich trzech lat LOT stał się jedną z najszybciej rozwijających się linii lotniczych w Europie, podwoił flotę i uruchomił ponad 70 nowych połączeń do różnych miast na całym świecie. Do floty przewoźnika w listopadzie dołączył kolejny samolot B787-9 Dreamliner, dzięki czemu liczba maszyn szerokokadłubowych we flocie LOT-u wzrosła do 15" - podsumowano.

PLL LOT w ub. roku przewiozły rekordową liczbę ponad 8,9 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W tym roku planują przekroczyć barierę 10 mln przewiezionych osób. LOT używa dziś na co dzień ponad 80 nowoczesnych samolotów. Przewoźnik ma w swojej rozkładowej ofercie 111 rozkładowych połączeń na trzech kontynentach.

