PLL LOT uruchomią nowe rejsy z Warszawy do Poznania, Lublina i Rzeszowa w X

Port Rzeszów-Jasionka zlokalizowany w odległości zaledwie 14 km od centrum Rzeszowa jest ważnym lotniskiem na mapie LOT-owskiej siatki połączeń. Obecnie można stąd raz w tygodniu polecieć do Nowego Jorku (EWR), Tel Awiwu oraz aż 34 razy tygodniowo - kilka razy dziennie - do Warszawy. Od sezonu zimowego pojawią się dodatkowe rejsy wieczorne do stolicy, podano także.

"Rozkład został skonstruowany w ten sposób, by umożliwić dogodne przesiadki na Lotnisku Chopina, zarówno na rejsy do Ameryki Północnej, do Europy Zachodniej i Środkowej oraz do portów krajowych. Z naszych obserwacji wynika, że dotychczas pasażerowie najchętniej przesiadali się na rejsy m.in. do Gdańska, Mediolanu i Brukseli. Dzięki drugiemu rejsowi dziennie w wybrane dni tygodnia zaoferujemy możliwość jeszcze bardziej dogodnej, nawet jednodniowej podróży do tych, a także szeregu innych portów lotniczych w Polsce i w Europie Zachodniej" - podsumował Ludera.