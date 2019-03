Po odbiciu w Azji, dziś większe szanse na wzrosty na GPW

Ze względu na brak istotnych publikacji czy rozstrzygnięć inwestorzy nie znaleźli wczoraj pretekstu do poprawy minorowych nastrojów. Piątkowa, bardzo słaba publikacja wskaźnika PMI dla niemieckiego przemysłu na tyle głęboko wryła się w świadomość inwestorów, że obawy o postępujące spowolnienie gospodarcze jedynie narosły. Dlatego nie można bagatelizować czekających nas w tym tygodniu wystąpień przedstawicieli banków centralnych, gdyż mogą one dodatkowo te obawy pogłębiać, podobnie jak to miało miejsce w przypadku ostatnich, ,,gołębich" decyzji amerykańskiej Rezerwy Federalnej oraz Europejskiego Banku Centralnego. Wypowiedzi bankierów powinny obficie napływać z rożnych stron - konferencje, kongresy i panele dyskusyjne odbywają się w tym tygodniu między innymi we Frankfurcie, Wiedniu i Paryżu. Przyszłość polityki monetarnej w USA i w Unii Europejskiej jest obecnie medialnym tematem, dlatego agencje prasowe chętnie będą przekazywały wypowiedzi dotyczące dalszych planów poszczególnych instytucji, a dziennikarze

doszukiwali się między słowami obaw o stan globalnej gospodarki.