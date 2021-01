Po wczorajszych wzrostach WIG20 w ważnym punkcie, rynek skupi się dziś na USA

Powodów do dobrej atmosfery można się doszukiwać przede wszystkim w nadziejach związanych ze zmianą w Białym Domu. Nowa amerykańska administracja zapowiada bowiem jeszcze bardziej zintensyfikowane działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Dziś po południu będzie miało miejsce wystąpienie znanej ze swojego gołębiego podejścia do polityki monetarnej przyszłej Sekretarz Skarbu Janet Yellen. Jako przewodnicząca Fed wielokrotnie stanowczo wypowiadała się na temat siły dolara, jeżeli więc wzorem ustępującego ze stanowiska Stevena Mnuchina również zasugeruje potrzebę osłabienia amerykańskiej waluty, wówczas rynki akcyjne mogą otrzymać solidny zastrzyk paliwa. Yellen będzie jednak musiała przekonać konserwatywnych fiskalnie urzędników do potrzeby uruchamiania dalszych bodźców wspierających amerykańską gospodarką, niwelując ich obawy dotyczące braku możliwości zapanowania nad rosnącym długiem publicznym. Ostatnie 9 miesięcy hossy na światowych giełdach, wspierane właśnie tego typu

bodźcami, miałoby w takim scenariuszu szansę na kontynuację, na co liczą inwestorzy nie tylko w USA.