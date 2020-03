Początek tygodnia na rynkach surowców przyniósł wzrosty

Głównym składnikiem tego surowcowego agregatu są notowania ropy naftowej. Rzeczywiście, wczorajsza sesja na tym rynku była czasem wyczekiwanego odbicia cen w górę. Zarówno notowania europejskiej ropy Brent, jak i amerykańskiej ropy WTI, zwyżkowały wczoraj o 4,5%, co było najlepszą sesją na tym rynku od połowy września ub.r., kiedy to notowania ropy wystrzeliły w górę po atakach na saudyjskie instalacje naftowe.

Pod kątem danych makro, wczorajszy dzień trudno uznać za skłaniający do optymizmu. Rozpoczął się on od wyjątkowo słabego lutowego odczytu indeksu PMI dla przemysłu Chin, a później pojawiły się przeciętne odczyty dla państw Europy oraz USA. Co więcej, OECD obniżyła prognozy tegorocznego wzrostu gospodarczego na świecie, tłumacząc tę decyzję koronawirusem.