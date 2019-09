Poczta Polska wynajmie nową halę w Niepołomicach na przełomie X i XI

Nowa hala w Niepołomicach to 11 tys. m2 oraz 1,3 tys. m2 powierzchni socjalno-biurowej, 20 doków kurierskich i ponad 20 doków dla samochodów pow. 3,5 t. Obecnie sortownia w Krakowie obsługuje miesięcznie 1,3 mln paczek oraz 11,6 tys. palet.

"Wynajęcie nowej hali w Niepołomicach to kolejny krok zmieniający architekturę sieci logistycznej Poczty Polskiej. Rozwijamy infrastrukturę tak, aby zapewnić efektywną obsługę rosnących z roku na rok wolumenów przesyłek, głównie paczek i palet. Nowa lokalizacja małopolskiej sortowni zapewni sprawną obsługę klientów oraz lepsze warunki pracy pocztowców" - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej ds. logistyki Paweł Przychodzeń, cytowany w komunikacie.

Poczta Polska zmienia sieć logistyczną i dostosowuje swoją strukturę do zjawisk rynkowych, np. zwiększającego się strumienia przesyłek międzynarodowych, również tych dostarczanych do Polski spoza Unii Europejskiej. W nowej perspektywie strategicznej do 2023 r. spółka ma podwoić przychody z paczek. Szacuje się, że za cztery lata wartość rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe i paczkowe) i usług logistycznych w Polsce wyniesie 10 mld zł, przypomniano.